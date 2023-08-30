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"أمان" يطالب بالتحقيق في تعيين وزير النقل 250 موظفًا من نابلس

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"أمان" يطالب بالتحقيق في تعيين وزير النقل 250 موظفًا من نابلس

30 اغسطس 2023 . الساعة 17:43 بتوقيت القدس
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طالب الائتلاف من أجل النزاهة "أمان" بالتحقيق في قانونية توظيف 250 شخصا من محافظة نابلس، في وزارة النقل والمواصلات، بحسب تصريح عاصم سالم وزير المواصلات في حكومة اشتية.

وقال ائتلاف أمان، في تصريح نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، إنه "راسل كلا من رئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إزاء تصريحات وزير النقل والمواصلات عاصم سالم حول توظيف 250 موظفا من محافظة نابلس".

وتابع "في مراسلته إلى الوزير موسى أبو زيد في ديوان الموظفين؛ استفسر ائتلاف أمان حول خضوع التعيينات المذكورة لإشراف الديوان بمراحلها المختلفة".

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وكان وزير النقل المواصلات قال في تصريح خلال لقاء في نابلس: "البلد إلنا، وإللي بدو يسمع يسمع وإللي ما بدوا يسمع، الله لا يجعله سِمع، وبعهدي توظفوا 250 موظف من نابلس، وخليهم يحسبوها عنصرية".

وإثارت تصريحات الوزير التي أطلقها خلال لقاء في نابلس، استياءً واسعا بين المواطنين والنشطاء.

وحث ائتلاف أمان، ديوان الرقابة المالية والإدارية بالفحص والتحقق من التعيينات ومدى خضوعها للقانون.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #وزير النقل #عاصم سالم

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