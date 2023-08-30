الرشق: مشهد مشاركة "بن غفير" هدم منازل الفلسطينيين بالنقب " عنصري مقزز"

وصف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عزت الرشق، حضور وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، لعملية هدم منازل فلسطينيين بالنقب في الداخل المحتل، بأنه "مشهد عنصري مقزز".

وقال الرشق في تصريح نشره على حسابه في "تليغرام"، اليوم الأربعاء، إن "حضور الفاشي بن غفير، ووزير آخر في حكومة الاحتلال لعملية هدم تعسفي لمنازل مواطنين فلسطينيين في النقب المحتل، وعلامات السرور عليهم في أثناء متابعتهم عملية هدم وتشريد العوائل، تأكيد جديد أن لا خلاص لشعبنا إلا بتصعيد المقاومة لاستئصال هذا الكيان المسخ".

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وهدمت آليات وجرافات الاحتلال، أمس الثلاثاء، تحت حماية قوات من شرطة الاحتلال، مباني تعود إلى فلسطينيين في "تل عراد"، و"شرقي شارع 80" في النقب جنوبي فلسطين المحتلة.

وحضر عملية الهدم "بن غفير"، ووزير المستوطنات يتسحاق غولدكنوبف.

المصدر / فلسطين أون لاين