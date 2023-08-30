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نقيب الأطباء يهدد بـ "تسليم مفاتيح المستشفيات لمن هم فوق القانون"

30 اغسطس 2023 . الساعة 16:50 بتوقيت القدس
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هدد نقيب الأطباء في الضفة الغربية، الدكتور شوقي صبحة، اليوم الأربعاء، بـ"تسليم مفاتيح المستشفيات لمن هم فوق القانون"، احتجاجاً على "عدم انصاف الأطباء من خلال القانون".

وقال صبحة، في منشور على الفيسبوك: "إن لم يتم إنصاف الأطباء من خلال القانون.. فإننا سنسلم مفاتيح المستشفيات لمن هم فوق القانون بداية الأسبوع القادم".

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ودعت وزارة الصحة، الإثنين الماضي، نقابة الأطباء لوقف الإضراب، الذي يشمل وقف العمليات الجراحية المبرمجة والعيادات في المستشفيات الحكومية.

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وحثت على ضرورة عودة الأطباء في المستشفيات الحكومية للعمل بشكلٍ فوري في أقسام العمليات الجراحية والعيادات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الضفة الغربية #إضراب الأطباء #الدكتور شوقي سبحة #نقيب الأطباء الفلسطينيين

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