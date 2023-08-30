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"حماس": قتل أمن السلطة لمواطن في طولكرم جريمة خطيرة تستوجب المحاسبة

30 اغسطس 2023 . الساعة 14:30 بتوقيت القدس
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شعار حركة حماس

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بشدَّة الجريمة التي ارتكبتها أجهزة السلطة الأمنية في طولكرم صباح اليوم، والتي تسبَّبت بمقتل الشهيد الشاب عبد القادر نضال زقدح (25 عامًا)، وإصابة عدد من المواطنين، بينهم والد الشهيد رمزي العارضة.

وعدَّت "حماس" ما جرى بأنه جريمة خطيرة على الأمن والسلم الأهلي في الضفة الغربية، وتعكس المستوى الخطير الذي انحدر له التيار المتنفذ في السلطة.

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وأضافت: "إننا إذ ننعى الشهيد زقدح، ونسأل الله تعالى أن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، لنؤكد ضرورة الضرب على يد كل من تسوّل له نفسه بإطلاق النار على المواطنين، وملاحقة المقاومين، وإزالة تحصيناتهم".

وشدَّدت "حماس" على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الجريمة، حفاظاً على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، ووحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه الذين يصعّدون جرائمهم بحق أبناء شعبنا ومقدَّساتنا، وفي مقدّمتها المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
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