وظيفة شاغرة في عيادة بيوتي بدير البلح

إعلان توظيف صادر عن عيادة بيوتي تعلن فيه عن وظيفة شاغرة وذلك على التحو التالي :
- المسمى الوظيفي : موظفة استقبال .
- نوع الوظيفة : دوام كامل .
- المشرف المباشر : مدير الفرع .
- مدة العقد : سنة كاملة .
- التخصص: درجة البكالوريوس/الدبلوم بتخصص السكرتاريا الطبية أو أي تخصص ذات علاقة .
- مكان العمل : عيادة بيوتي - فرع دير البلح - بجوار البنك الاسلامي الفلسطيني .
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/7QovhVEWjMwDPuex7
- للاطلاع على تفاصيل الوظيفة كاملة من خلال صورة الإعلان المُرفقة بالأسفل .