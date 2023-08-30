وظيفة شاغرة في عيادة بيوتي بدير البلح

إعلان توظيف صادر عن عيادة بيوتي تعلن فيه عن وظيفة شاغرة وذلك على التحو التالي :

- المسمى الوظيفي : موظفة استقبال .

- نوع الوظيفة : دوام كامل .

- المشرف المباشر : مدير الفرع .

- مدة العقد : سنة كاملة .

- التخصص: درجة البكالوريوس/الدبلوم بتخصص السكرتاريا الطبية أو أي تخصص ذات علاقة .

- مكان العمل : عيادة بيوتي - فرع دير البلح - بجوار البنك الاسلامي الفلسطيني .

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/7QovhVEWjMwDPuex7

- للاطلاع على تفاصيل الوظيفة كاملة من خلال صورة الإعلان المُرفقة بالأسفل .



