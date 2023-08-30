أمن السلطة يزيل متاريس المقاومة المخصَّصة لإعاقة اقتحام الاحتلال بمخيم طولكرم

أزالت أجهزة أمن السلطة، صباح اليوم الأربعاء، المتاريس الحديدية المخصَّصة لإعاقة تقدّم اقتحام قوات الاحتلال تجاه مخيم مدينة طولكرم.

وبحسب مصادر محلية، وصلت صباح اليوم عدد من جيبات أجهزة أمن السلطة إلى مخيم طولكرم، فيما ترجَّل عناصر الجيبات نحو المتاريس الحديدية والقيام بإزالتها.

وأطلقت أجهزة السلطة النار بكثافةٍ خلال تصدي الأهالي والشباب الثائر لمحاولاتها باقتلاع المتاريس الحديدية.

واستعانت أجهزة السلطة بجرافات في عملية إزالة هذه العوائق، حيث ردّ الشباب الثائر والأهالي بإلقاء الحجارة صوبها.

والمتاريس الحديدية غالبًا ما تستعين فيها المقاومة في المخيمات لإعاقة تقدّم جيبات الاحتلال الإسرائيلي التي غالبًا ما تتسلل خلسة لاعتقال عناصرها أو تصفيتهم.

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وفي 4 أغسطس الجاري، اندلعت اشتباكات مسلَّحة بين مقاومين وأجهزة أمن السلطة، في أثناء محاولة إزالة حواجز حديدية وصخريّة عند مدخل مخيم بلاطة شرق نابلس منصوبة بهدف إعاقة اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

واستعانت أجهزة أمن السلطة بجرافات في عملية إزالة هذه العوائق، مما أثار استياء السكان بالمخيم ودفع بعضهم لرشق عناصر هذه الأجهزة بالحجارة، التي ردَّت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل أزقة المخيم، ما تسبَّب في حالات اختناق في صفوف المواطنين.

ويدرج عناصر المقاومة تلك الممارسات بالخضوع لإملاءات الاحتلال والالتزام بسياسة التنسيق الأمني التي يقف على رأس أجندتها ملاحقة المقاومة والقضاء عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين