رئيس بلدية عبسان الجديدة يستضيف رؤساء بلديات شرق خان يونس

استضاف رئيس بلدية عبسان الجديدة، أ. ياسر أبو عنزة، في مكتبه اجتماعًا ضم رؤساء بلديات شرق محافظة خان يونس، وذلك بغرض مناقشة آخر تطورات مشروع الصرف الصحي للمنطقة، والتركيز على الأعمال الفنية المرتبطة بمحطة رقم (4).

وحضر الاجتماع جميع رؤساء بلديات الشرقية، ممثلةً برئيس بلدية بني سهيلا م. حمدان رضوان، ورئيس بلدية عبسان الكبيرة د. أنور أبو ظريفة، ورئيس بلدية القرارة م. باسم شراب ورئيس بلدية خزاعة م.عمر أبو ريدة.

بدوره أشاد أ.ياسر أبو عنزة، رئيس بلدية عبسان الجديدة، بحضور وتعاون الرؤساء المشاركين، مؤكدًا على أهمية التعاون بين البلديات في مختلف المشاريع المشتركة، بهدف تحسين جودة العمل وتعزيز التنمية المستدامة.

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وتباحث رؤساء البلديات في مشروع الصرف الصحي، حيث أوضح الجميع أن هذا المشروع يعتبر أحد أبرز المشاريع التي تتطلب اهتمام البلديات، نظرًا لأهميته في تحقيق فوائد كبيرة للمنطقة الشرقية من المحافظة وحل مشكلة الآبار العشوائية التي تشكل تهديدًا للمواطنين .

وتعهد جميع رؤساء بلديات شرق خانيونس بتقديم كل الدعم والتعاون اللازمين لضمان تنفيذ مشروع الصرف الصحي بأعلى معايير الجودة. وتم تبادل وجهات النظر بين جميع الحضور حول آليات تنفيذ المشروع.

يجدر بالذكر أن بلديات الشرقية قد سعت لفترة طويلة لحل مشكلة الصرف الصحي، وعملت على التنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية. ونجحت في الحصول على مشروع الصرف الصحي.

المصدر / فلسطين أون لاين