فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"كفاية فريحات".. تكافح تطويق الأغوار بصابون طبي وعلاجي

إبداعات من وراء القضبان: إشهار كتاب ورواية لأسيرين في سجن "ريمون"

بلدية البريج تنتهي من الخطوات العملية لإلغاء مضخة بلوك 7

المقاومة الشعبية تحمّل الاحتلال مسؤولية جرائم التطهير العرقي في النقب

ارتقاء شابٍّ برصاص أمن السلطة في طولكرم

الشاعر "أبو توهة" يترجم آهات غزته ويحصد جائزة "الكتاب الأمريكي"

بلدية النصيرات تبحث مع إدارة نادي خدمات النصيرات تعزيز التعاون المشترك

القانوع: الخطة الخمسية مخطَّط جديد وخطير يهدف لتهويد مدينة القدس

رئيس بلدية عبسان الجديدة يستضيف رؤساء بلديات شرق خان يونس

مطلوب مصمم / ـة للعمل في شركة للحج والعمرة بمدينة غزة

مطلوب مصمم / ـة للعمل في شركة للحج والعمرة بمدينة غزة

30 اغسطس 2023 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن شركة عالم إيلاف للحج والعمرة والسياحة بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف مصمم/ة

شروط التسجيل

1- ألا يقل عمر المتقدم/ة عن 20 عام.

2- أن تجيد / ي استخدام برامج فوتوشوب واليستريتور.

3- أن تمتلك / ي مهارة عالية في التصميم، وذوق عالي في تنسيق الألوان.

4- أن تكون/ي  قادر/ة على تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل

- على الراغبين/ات في التقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية عبر الايميل التالي:

 [email protected]

- تقبل الطلبات حتى نهاية عمل يوم الأحد القادم 03/09/2023

- العنوان: مدينة غزة - السرايا - برج الوطن- الطابق السادس - شقة 606

#غزة #توظيف #وظيفة #فرص #شاغر وظيفي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة