مطلوب مصمم / ـة للعمل في شركة للحج والعمرة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة عالم إيلاف للحج والعمرة والسياحة بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف مصمم/ة

شروط التسجيل

1- ألا يقل عمر المتقدم/ة عن 20 عام.

2- أن تجيد / ي استخدام برامج فوتوشوب واليستريتور.

3- أن تمتلك / ي مهارة عالية في التصميم، وذوق عالي في تنسيق الألوان.

4- أن تكون/ي قادر/ة على تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل

- على الراغبين/ات في التقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية عبر الايميل التالي:

[email protected]

- تقبل الطلبات حتى نهاية عمل يوم الأحد القادم 03/09/2023

- العنوان: مدينة غزة - السرايا - برج الوطن- الطابق السادس - شقة 606