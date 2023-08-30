مطلوب محاسبة للعمل في مجموعة السلام التدريبية

إعلان توظيف صادر عن مجموعة السلام التدريبية تعلن فيه عن حاجتها لمحاسبة للعمل في مقرها بالمنطقة الوسطى
مؤهلات الوظيفة
- مهارات اتصال ممتازة
- قوة الشخصية والعمل الجاد
- اتقان مهارات الحاسوب المختلفة
- الفرصة متاحة للإناِث فقط
- فقط لسكان المنطقة الوسطى
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال الحضور للمقر واحضار السيرة الذاتية، أو إرسالها عبر الإيميل التالي
- من المهم ان تحدد عنوان الإيميل كالتالي/ (اسمك الثنائي - وظيفة محاسبة )
- العنوان : المنطقة الوسطى/ شارع صلاح الدين- مقابل مدخل البريج- عمارة قويدر- الطابق الثاني
- جوال / 0597777122