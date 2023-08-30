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مطلوب محاسبة للعمل في مجموعة السلام التدريبية

30 اغسطس 2023 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن مجموعة السلام التدريبية تعلن فيه عن حاجتها لمحاسبة للعمل في مقرها بالمنطقة الوسطى

مؤهلات الوظيفة

-  مهارات اتصال ممتازة

-  قوة الشخصية والعمل الجاد

- اتقان مهارات الحاسوب المختلفة

- الفرصة متاحة للإناِث فقط

- فقط لسكان المنطقة الوسطى

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال الحضور للمقر واحضار السيرة الذاتية، أو إرسالها عبر الإيميل التالي

 [email protected]

- من المهم ان تحدد عنوان الإيميل كالتالي/ (اسمك الثنائي - وظيفة محاسبة )

- العنوان : المنطقة الوسطى/ شارع صلاح الدين- مقابل مدخل البريج- عمارة قويدر- الطابق الثاني

- جوال / 0597777122

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