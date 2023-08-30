حملة اعتقالات بمناطق متفرقة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناكق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، اعتقلت تلك القوات المواطن ياسر مطاوع، ونجله الفتى جهاد، من بلدة شقبا غرب رام الله، والناشط ضد الاستيطان، مراد اشتيوي من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وفي مدينة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال بعد اقتحام مخيم عقبة جبر الشابين عدي وقصي اللدعة.

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وفي الخليل، اعتقلت الشابين قاسم العلامي من بيت أمر، ومحمد الواوي من حلحول، في شمال الخليل.

أما في مدينة طولكرم، فاعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسلام أبو سماحة.

المصدر / فلسطين أون لاين