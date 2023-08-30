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جريمة قتل جديدة في اللد ترفع عدد الضحايا لـ152 منذ بداية العام

30 اغسطس 2023 . الساعة 08:37 بتوقيت القدس
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جثة الشاب القتيل في اللد وجمع من ذويه وشرطة الاحتلال في المكان

في جريمة قتل ترتكب في غضون 48 ساعة، قُتل الشاب حكمت أبو غاتم (39 عامًا)، في جريمة إطلاق نار ارتكبت صباح اليوم الأربعاء، في مدينة اللد.

ونفذت الجريمة في شارع "محنوت كفريسين" في اللد، حيث وصلت الطواقم الطبية وكان المصاب شاب في نهاية الثلاثينات من عمره فاقدًا للوعي وقد توقف عن التنفس، ما دفع الطاقم الطبي إلى إقرار وفاته، بعد فشل محاولات إنقاذه.

ومساء الإثنين، قُتل الشاب عمار أبو زايد، في الثلاثينيات من عمره، على إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة ذاتها.

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وسبق جريمتا القتل في اللد، إطلاق نار في مدنية أم الفحم، وكذلك استهداف منزل رئيس بلدية طمرة، حيث أُصيب شخصان على إثر تعرّضهما لإطلاق نار في جريمتين منفصلتين، فيما تعرَّض منزل رئيس بلدية طمرة إلى إطلاق نار كثيف دون أن يبلغ عن إصابات، عند منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء.

ومساء الثلاثاء قُتل الشاب عبد اللطيف زيتون (30 عامًا)، من بلدة نحف، من جرَّاء تعرّضه لإطلاق نار قرب مفرق مجدو، قرب أم الفحم، وقالت الشرطة في بيان إن الجريمة وقعت على خلفية نزاع بين منظمات إجرامية.

152 قتيلًا

ومع جريمة القتل في اللد صباح اليوم الأربعاء، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 152 قتيلًا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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