الطقس: أجواء حارة حتى الجمعة

يكون الجو اليوم الأربعاء بحول الله تعالى، حارا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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ويوم غد الخميس، يكون الجو حارا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الجمعة

أما يوم الجمعة، يكون الجو حارا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين