إعصار "إداليا" في طريقة إلى فلوريدا

واصل إعصار "إداليا" تعزيز قوته في طريقه نحو ساحل فلوريدا ويحمل الإعصار المكثف من الفئة الأولى الآن رياحًا تبلغ سرعتها 90 ميلاً في الساعة، وفقًا لآخر تحديث من المركز الوطني للأعاصير وتتراوح سرعة رياح الأعاصير من الفئة الثانية من 96 ميلاً في الساعة إلى 110 ميلاً في الساعة.

وسيشهد الإعصار تكثيفًا سريعًا حتى يصل إلى اليابسة كإعصار قوي من الفئة 3 في منطقة بيغ بيند في فلوريدا، الأربعاء اعتمادًا على المدة التي يستطيع الإعصار البقاء فيها فوق المياه الدافئة للغاية لخليج المكسيك، فليس من المستبعد أن يصل الإعصار إلى الشاطئ كإعصار من الفئة الرابعة.

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وبدأت نطاقات الأمطار الخارجية للإعصار في جلب الأمطار إلى فلوريدا والجزء الجنوبي الغربي الأقصى من الولاية. تمتد رياح الإعصار إلى الخارج لمسافة تصل إلى 15 ميلاً من المركز وتمتد رياح العاصفة الاستوائية إلى الخارج لمسافة تصل إلى 160 ميلاً.

وأعلنت القوات البحرية الأمريكية عن بدء إجلاء السفن والطائرات من القواعد في ولاية فلوريدا نظرا لاقتراب الإعصار الذي من المتوقع أن يضرب سواحل الولاية.

وأكدت البحرية أنها قامت بإجلاء سفينة "كوبرستون" من قاعدة "مايبورت" البحرية يوم الاثنين وستواصل إجلاء السفن الثلاثاء.

وتم إصدار عمليات إجلاء إلزامية وطوعية لثماني مقاطعات على الأقل. وقال المحافظ إنه يتوقع صدور المزيد من أوامر الإخلاء.

وتقع العاصفة على بعد 240 ميلاً جنوب غرب مدينة تامبا بولاية فلوريدا، وتتحرك شمالًا بسرعة 15 ميلاً في الساعة ومن المتوقع أن يصبح إعصارًا قويًا من الفئة الثالثة قبل أن يصل إلى اليابسة في الولاية يوم الأربعاء.

المصدر / وكالات