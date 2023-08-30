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الرئيس التونسي: القضية الفلسطينية مركزيّة للأمة كلّها

30 اغسطس 2023 . الساعة 04:12 بتوقيت القدس
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الرئيس التونسي قيس سعيد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن القضيّة الفلسطينية هي القضيّة المركزيّة للأمة كلّها، داعيا إلى عدم نسيان الحق الفلسطيني المشروع.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس سعيد في ختام إشرافه الثلاثاء على تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس.

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وأشار الرئيس التونسي إلى أن هناك من يتحدث عن التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، في حين أن مصطلح التطبيع غير موجود على الإطلاق.

وتابع سعيد "الحالة الطبيعية أن تعود فلسطين إلى الشعب الفلسطيني وأن يسترجع حقوقه في كل فلسطين.. وتكون دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

المصدر / وكالات
#الاحتلال #تونس #القضية الفلسطينية #التطبيع #قيس سعيد

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