الجامعة العربية تدعو لإنصاف المحتوى الإعلامي الداعم لفلسطين

طالب الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي، الثلاثاء، بتحديد أفضل الآليات لاستشراف تعامل آمن وشفاف ومنصف مع شركات الإعلام الدولية.

وأشار خطابي خلال "الاجتماع الأول لفريق التفاوض المكلف بالتعامل مع الشركات الرقمية الكبرى"، إلى ضرورة الاستئناس بتجارب ونماذج دولية وخاصة الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن، "قطاع الإعلام والاتصال يتطلع أن تشكل توصيات هذا الاجتماع فرصة لتنظيم الخدمات الرقمية مع هذه الشركات بما يسهم في ترسيخ المواطنة الرقمية الواعية في إطار منظور عربي متضامن وضوابط قانونية محكمة".

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ودعا "لحماية المصالح العربية وتكثيف الجهود الجماعية التي تروم تعزيز الحضور الفاعل في المجال الرقمي والحرص على تحقيق وضمان السيادة الرقمية التي أضحت في زمن الابتكار والثورة التكنولوجية للاتصالات مسألة حيوية لا غنى عنها لدى الدول والمجموعات الإقليمية".

وكان مجلس وزراء الإعلام العرب، أقر في حزيران/يونيو الماضي، في دورته العادية الـ53 التي انعقدت في العاصمة المغربية الرباط، الاستراتيجية التي أعدها الأردن بتكليف من المجلس، والتي تشتمل على مبدأ إنصاف المحتوى الفلسطيني، ومحاربة جميع أشكال الكراهية الرقميّة ضد العرب والمسلمين.

ونصت الاستراتيجية على عدم استخدام التقنيات "الخوارزميات" التي تحجب أو تحد من انتشار المحتوى المساند لعدالة القضية الفلسطينية والقدس الشريف، والذي لا يشكّل أي انتهاكات أخرى وفقا للقانون الدولي.

المصدر / وكالات