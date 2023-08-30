15 دقيقة وقت بدل ضائع في مباراة بدوري غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

شهدت مباراة فريقي اتحاد الشجاعية وخدمات الشاطئ في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة، احتساب الحكم 15 دقيقة وقت بدل ضائع، على مدار شوطي اللقاء.

واحتسب الحكم محمد أبو شهلا في الشوط الأول 5 دقائق وقت بدل ضائع، وفي الشوط الثاني اضطر لاحتساب 10 دقائق، بسبب سقوط اللاعبين على الأرض بادعائهم الإصابة.

وانتهت المباراة بفوز فريق نادي الشجاعية بهدفين نظيفين سجلهما علاء عطية وفراس الأسمر.

وبات احتساب الوقت بدل الضائع الذي يحتسبه الحكام، عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة، يُسبب أزمة في معظم مباريات بطولة الدوري في غزة، بدرجاته المختلفة.

وعند رفع الحكم الرابع مدة الوقت المحتسب بدلاً من ضائع، تبدأ الاحتجاجات من الفريقين، أحدهما على المدة بأنها قصيرة من وجهة نظره، نظراً لإهدار الوقت خلال المباراة، والأخر لم يُعجبه المدة ويراها طويلة، ولا يستوجب الوقت الذي أُهدر ذلك.

ويحتسب معظم الحكام في قطاع غزة، وقت بدل ضائع طويل، نظراً لإهدار وقت كثير خلال اللقاءات، ويتراوح الوقت بدل الضائع في معظم المباريات ما بين 7 إلى 15 دقيقة على مدار شوطي اللقاء، وهو وقت طويل جداً بالنسبة للمباريات في معظم دول العالم.

واتهم محمد السويركي المدرب المساعد لفريق نادي غزة الرياضي في تصريحات، عقب نهاية مباراة فريقه أمام شباب جباليا التي انتهت بالتعادل (1-1)، الحكام بالمساعدة في تدني مستوى المباريات بتضييع الوقت من الفرق المنافسة لأسباب مختلفة.

وأضاف السويركي أن إخراج الكرة لادعاء الإصابة أمر غير جيد، مطالباً جميع الحكام احتساب الوقت المهدر كوقت بديل مهما كان، وعدم التهاون في تهدئة مستوى المباراة من أجل ادعاء الإصابات والعلاج داخل الملعب.

وأشار السويركي إلى أن الوقت في المباريات يتخطى 100 دقيقة حسابياً، لكن الوقت الفعلي لا يتجاوز 50 دقيقة فقط، وبقية الوقت يكون مهدر ما بين ادعاء إصابات وعلاج وإخراج الكرة والتبديلات وهو ما يؤثر سلباً على مستوى اللاعبين البدني والفني.

وطالب السويركي، لاعبي غزة بضرورة اللعب 90 دقيقة وتقديم كل ما لديهم دون النظر للنتيجة والتحكم فيها بأساليب مختلفة سبق ذكرها.

المصدر / فلسطين أون لاين