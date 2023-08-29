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أمريكا: أسقطنا منصة البرمجيات الخبيثة "قاكبوت"

29 اغسطس 2023 . الساعة 23:21 بتوقيت القدس
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أمريكا: أسقطنا منصة البرمجيات الخبيثة "قاكبوت"

قالت السلطات الأمريكية يوم الثلاثاء إن عملية دولية لإنفاذ القانون أسقطت منصة البرمجيات الخبيثة "قاكبوت" سيئة السمعة التي يستخدمها مجرمو الإنترنت على نطاق واسع في الجرائم المالية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن العملية التي أطلق عليها "اصطياد البطة" شارك فيها مكتب التحقيقات الاتحادي وكل من فرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا ورومانيا ولاتفيا.

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وقال المدعي العام الأمريكي مارتين استرادا إن البرمجيات الخبيثة لمنصة "قاكبوت" أصابت أكثر من 700 ألف جهاز كمبيوتر وسهلت نشر برامج الفدية وتسببت في خسائر بمئات الملايين من الدولارات للشركات ومقدمي الرعاية الصحية والوكالات الحكومية في أنحاء العالم.

واكتشفت المنصة لأول مرة منذ أكثر من عشرة أعوام وتنشر عادة برامجها الخبيثة من خلال رسائل البريد الإلكتروني إلى الضحايا.

ويقول باحثون أمنيون إنهم يعتقدون أن المنصة أطلقت في روسيا في بادئ الأمر واستهدفت منظمات في جميع أنحاء العالم من ألمانيا إلى الأرجنتين.

المصدر / رويترز
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