هل يتعاقد ريال مدريد مع بديل لفينسيوس المصاب؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن موقف نادي ريال مدريد، من التعاقد مع مهاجم جديد قبل نهاية نافذة الانتقالات الصيفية والتي تنتهي صباح يوم السبت 2 سبتمبر/أيلول 2023، بعد تعرض البرازيلي، فينيسيوس جونيور لإصابة مؤخرًا مع الميرينغي.



وسيفقد ريال مدريد خدمات مهاجمه البرازيلي لمدة تصل إلى ستة أسابيع، وقد تزيد عن ذلك، ما يعني أنّه لن يعود قبل منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، حيث يُعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية.



وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن العديد من وكلاء اللاعبين تواصلوا مع إدارة النادي الملكي وعرضوا على فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة ريال مدريد، عدة لاعبين بالفعل؛ لكن لم يتم الكشف عن أسمائهم أو هويتهم.



وكان بيريز قد تحرك بسرعة لضم حارس مرمى جديد، فتعاقد مع الإسباني كيبا أريزابالاغا من تشيلسي على سبيل الإعارة بعد إصابة تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي، ولكن لم يحدث الأمر نفسه مع إصابة إيدير ميليتاو حيث أكد النادي أنّه سيقوم بالاعتماد على مدافعين شباب من فريق الكاستيا.



وتمسّك بيريز بنفس بموقفه بأن سوق الانتقالات انتهت للنادي الملكي، وأكدت الصحيفة أن بيريز ومساعده خوسيه أنخيل سانشيز قد ردّا على الوكلاء بجملة واحدة: "لن تكون هُناك تعاقدات جديدة".



ويثق ريال مدريد الذي اتخذ قرارًا نهائيًا بعدم إبرام أي صفقات جديدة، في القوة البدنية لفينيسيوس جونيور، وقدرة الجناح البرازيلي على العودة سريعًا من الإصابة دون أيّ انتكاسات.

المصدر / فلسطين اونلاين