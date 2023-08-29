دوري أبطال أوروبا دون ميسي ورونالدو لأول مرة منذ عقدين

تُسحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-24 بعد غدٍ الخميس، بمشاركة 32 فريقًا، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون بسويسرا.



وقد تأهل 26 فريقًا إلى مرحلة المجموعات، في انتظار 6 أخرى ستنضم إليهم من التصفيات هذا الأسبوع، حيث سيتم تقسيمهم إلى 8 مجموعات، على أن تضم كل مجموعة أربعة فرق.



وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة مانشستر سيتي الإنجليزي (حامل اللقب في الموسم الماضي بعد التغلب في المباراة النهائية على إنتر ميلان بهدف نظيف)، وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني.



وسيُقام الموسم الحالي للبطولة في ظل غياب الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة منذ عقدين أو أقل قليلًا من الزمن (نحو 20 عامًا)، وذلك بعدما فرضا سطوتيهما عليها في السنوات الماضية، حيث يظهر ذلك في احتلال كليهما أول مركزين بقائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، إذ يأتي رونالدو في الصدارة برصيد 141 هدفًا، يليه ميسي بإحرازه 129 هدفًا.



كما يتربع رونالدو أيضًا على عرش قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف برصيد 42 تمريرة حاسمة، متفوقًا على ميسي بفارق اثنتين.



ويُعَدّ البرتغالي رونالدو اللاعب الأكثر مشاركةً أيضًا في البطولة بـ187 مباراة، فيما يبتعد ميسي الفائز بكأس العالم قطر 2022 عن قائمة الخمسة الأوائل؛ كما أنّ الثنائي أيضًا هما الأكثر تتويجًا بلقب هداف دوري الأبطال في موسم واحد، وذلك بعدما حققها البرتغالي 7 مرات، أكثر من ميسي (6) مرات.



وعلى صعيد المباريات النهائية، يبرز اسم رونالدو في الصدارة بتسجيله 4 أهداف في 6 نهائيات، فيما يملك ميسي الرقم القياسي الخاص بأكبر عدد من الأهداف المسجلة مع فريق واحد، بإحرازه 120 هدفًا مع برشلونة الإسباني.



وشهد الموسم الماضي غياب رونالدو لأول مرة عن البطولة منذ مشاركته الأولى بها، قبل أن يلحق به ميسي بعد مغادرة أوروبا والانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.



وينشط رونالدو حاليًا ضمن صفوف النصر السعودي بعد الانضمام إليه في صفقة انتقال حر مطلع العام، عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

المصدر / فلسطين اونلاين