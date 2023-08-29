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شباب خانيونس يرد على استقالة مدربه بربخ

29 اغسطس 2023 . الساعة 21:01 بتوقيت القدس
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شباب خانيونس يرد على استقالة مدربه بربخ
غزة/ وائل الحلبي:

أكد نادي شباب خانيونس تمسكه بالكابتن إحميدان بربخ لمواصلة مشواره في تدريب الفريق مجددا الثقة به وجهازه المعاون، بعد الاستقالة التي تقدم بها أول أمس.

وشدد النشامى على تمسكه بمنصبه مؤكدا على أنه سيحظى بدعم كامل من إدارة النادي التي ستعمل على تذليل العقبات أمام الجهاز الفني واللاعبين من أجل تصحيح أوضاع الفريق وتحقيق نتائج أفضل في المراحل القادمة من بطولة الدوري.

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ونفى شباب خانيونس أن يكون تواصل مع أي من المدربين عقب استقالة بربخ والجهاز المعاون، مشيدا بدورهم الكبير مع الفريق منذ الموسم الماضي وسط الظروف الصعبة.

ويعاني شباب خانيونس من غياب عدد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة مثل خالد القوقا وإسلام أبو عبيدة وبهاء السباخي والحارس شادي أبو العراج، الأمر الذي دفعه للاعتماد على مجموعة من اللاعبين صغار السن الذين لا يملكون الخبرة الكافية.

#غزة #شباب خانيونس #استقالة المدرب بربخ

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