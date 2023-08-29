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هنية يعلن البدء بمشاريع رياضية بقيمة 2 مليون دولار

29 اغسطس 2023 . الساعة 20:33 بتوقيت القدس
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هنية يعلن البدء بمشاريع رياضية بقيمة 2 مليون دولار
مؤمن الكحلوت:

أعلن عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن البدء بتنفيذ مشاريع رياضية بقيمة 2 مليون دولار.

وقال هنية، أن المشاريع تستهدف تطوير البنية التحتية للأندية، بدعم وتمويل دولي وحكومي، بعد الموافقة عليها من قبل البنك الألماني للتنمية.

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وأكد هنية، انطلاق العمل بصالة نادي خدمات المغازي، وكذلك صالة نادي النصر العربي، بالاضافة لناديي شباب دير البلح واتحاد خانيونس.

وكشف هنية النقاب، عن قرب البدء بتنفيذ مشروع الصالة المغطاه بنادي شباب الزوايدة، وكذلك فرش أرضية ملعب فلسطين بالانجيل الصناعي.

وشكر هنية، الدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على مساعدته في تنفيذ مشروع نادي خدمات المغازي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي undb لتسهيلهم بتقديم المشاريع للجهات المانحة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اتحاد كرة القدم #عبد السلام هنية #المجلس الأعلى للشباب والرياضة #البنك الألماني للتنمية

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