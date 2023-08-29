لامين يامال يحدد مستقبله الدولي بين المغرب وإسبانيا

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن المنتخب الذي سيلعب له، موهبة برشلونة، لامين يامال، بعدما اجتمع بمدرب المغرب، وليد الراكراكي، ولويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم.



ويحمل يامال الجنسيتين الإسبانية والمغربية، حيث تنحدر أصوله من أب مغربي، كما أنه وُلد في إسبانيا وسبقت له المشاركة مع منتخب لاروخا تحت 19 عامًا، دون تمثيل المنتخب الأول، ما يجعله متاحًا للعب مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم.

وقالت الصحيفة إن يامال اختار بالفعل اللعب لمنتخب إسبانيا، وسيكون ضمن قائمة المدرب لويس دي لا فوينتي لمباراتي جورجيا وقبرص في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، حيث لن يكون مع المنتخب المغربي.



وعقد لامين ووالده اجتماعات بالفعل مع الجهاز الفني للمنتخبين الإسباني والمغربي، لكن صاحب الـ16 عامًا قرر تمثيل إسبانيا على حساب المغرب.



ودوّن يامال اسمه بأحرف من ذهب في سجلات برشلونة، بعدما أصبح أصغر لاعب يُشارك في مباراة رسمية في تاريخ النادي الكتالوني (15 عامًا و290 يومًا)، عقب ظهوره، مع النادي الكتالوني في الموسم الماضي خلال مباراة ريال بيتيس.



وإذا شارك لامين يامال مع المنتخب الإسباني، سيكون موهوب برشلونة أصغر لاعب يلعب مع منتخب إسبانيا بعمر 16 عامًا.

المصدر / فلسطين اونلاين