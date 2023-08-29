فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لامين يامال يحدد مستقبله الدولي بين المغرب وإسبانيا

"علقم": هدم منازل المقاومين بالضفة لن يثني شعبنا عن مقارعة الاحتلال

لاستعادة النظام الدستوري.. الجزائر تعلن مبادرة جديدة لحل أزمة النيجر

هجوم استيطاني يهدد عشرات آلاف الدونمات ومحاصرة الفلسطينيين في الضفة

لاعب يُهدد انتقال أمرابط لمانشستر يونايتد

تفاصيل جديدة بقضية المتهمة بذبح طفلها وأكله بعد طبخه

الاحتلال يقرر هدم ومصادرة منزل الأسير خالد خروشة في نابلس

الاحتلال يهدم منازل فلسطينية بالنقب بحضور المتطرف "بن غفير" و"غولدكنوفف"

كم وصل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل مساء اليوم؟

الفصائل تحذّر الاحتلال من تنفيذ تهديداته باغتيال قادة المقاومة

تفاصيل جديدة بقضية المتهمة بذبح طفلها وأكله بعد طبخه

29 اغسطس 2023 . الساعة 18:11 بتوقيت القدس
...
تفاصيل جديدة بقضية المتهمة بذبح طفلها وآكله بعد طبخه

قال محامي سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة ابنها في الشرقية، إن تقرير اللجنة الخماسية المتوقع صدوره من المحتمل بنسبة كبيرة أن يكون في صالح موكلته ويؤكد عدم سلامة قواها العقلية.

وقال المحامي: "بإذن الله التقرير هيكون في صالح المتهمة مش معقول تنفذ الجريمة وهي بعقلها، اللجنة مختصة وأكبر من لجنة العباسية فهم أساتذة جامعيين، جاهزين للدفاع إذا طلبت المحكمة غدا وكلنا ثقة في البراءة"

اقرأ أيضا: جريمة لا يمكن تخيلها.. أم تذبح ابنها وتلتهم جثته

وأضاف أن المدعي بالحق المدني ليس من حقه الاعتراض على اللجنة الخماسية، مبينا أن المتهمة غير واعية وغير مدركة، وأنه مشفق عليها، قائلا: الست دي هتعمل في نفسها حاجة بعد كده لما ترجع لعقلها وتفتكر اللي حصل.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق، قد قررت اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها وأكل أجزاء من جثته بعد طهيها إلى جلسة غد الأربعاء.

وجاء التأجيل بسبب رغبة المحكمة في الاطلاع على تقرير اللجنة الخماسية من أساتذة الطب النفسي.

المصدر / وكالات
#جريمة قتل #مصر #ذبحت طفلها #طبخة جثة #الفاقوس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة