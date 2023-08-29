الفصائل تحذّر الاحتلال من تنفيذ تهديداته باغتيال قادة المقاومة

حذَّرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قادة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ تهديداتهم باغتيال قادة المقاومة، وخاصة التهديدات التي وجّهت من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باغتيال "الشيخ" صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس".

وأكدت الفصائل عقب اجتماعها الدوري، أن ردَّ تنظيم الشعب الفلسطيني الموحد ومقاومته، على العدو الإسرائيلي الجبان على أي حماقة من هذا النوع سيكون غير مسبوق "فلا زال سيف القدس مشرعًا، ولا زالت وحدة الساحات والجبهات ميدانًا للمعركة القادمة".

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وأضافت: "الشهادة هي أقصى ما يمكن لأي فلسطيني أن يتمناه خاتمةً لمسيرة حياته الجهادية الطويلة".

ودعت الفصائل، الشباب الفلسطيني للالتحاق بركب المقاومة وحيازة شرف المشاركة في معركة التحرير والعودة التي نرى شرارتها قد انطلقت فعلاً من قلب مخيمات وقرى ومدن ضفتنا الباسلة.

وكما دعت لضرورة الالتفاف الشعبي والجماهيري حول هذا الخيار المقدَّس الذي يمثل البوابة الوحيدة لحماية الأقصى من مخططات الهدم والتهويد وصون الأرض من غول الاستيطان وحماية شعبنا من سوائب المستوطنين على طريق الخلاص من هذا الاحتلال البغيض.

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وأشارت إلى أن "استمرار الاحتلال في تنفيذ جرائمه بحق مدينة القدس وأهلها عمومًا والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، وخاصة ما تسمَّى بـ"الخطة الخمسية" الهادفة إلى فرض التقسيم المكاني والزماني مقدّمة للاستيلاء والسلب والهدم والتهويد وأسرلة التعليم والمدينة وتغيير هويتها وطابعها العربي والإسلامي، إنما يمثل صاعق تفجير يهدّد بإشعال الحرب الدينية الشاملة والتي لن تقتصر على شعبنا الفلسطيني وحده وإنما ستكون معركة كل أبناء الأمتين العربية والإسلامية، والتي نثق أنها ستكون بداية النهاية لهذه الدولة المارقة".

وتابعت الفصائل: "إن الاستمرار بسرقة ومصادرة الأرض الفلسطينية تحت حجج ومبررات واهية، بالتوازي مع تصاعد عمليات الهدم والاستئصال للمباني والمنشآت الفلسطينية، ومواصلة التضييق على أبناء شعبنا من خلال تصعيد اعتداءات ميليشيات المستوطنين وعصابات ما تسمَّى فتية التلال وعصابات تدفيع الثمن بحماية رسمية ومشاركة من قوات الاحتلال والتي وصلت إلى حد التشجيع الرسمي وتوفير الحصانة من قِبل وزراء في حكومة نتنياهو المتطرفة، والتي تأتي جميعها ضمن تنفيذ خطة المجرم "سموتريتش" الهادفة إلى تهجير أبناء شعبنا وإحلال 2 مليون مستوطن مكانهم، كل ذلك يستوجب أكبر مشاركة من كل القطاعات والفئات والشرائح الشعبية والجماهيرية للتصدي لهذا المخطط اللعين وحماية مدن وقرى ومخيمات ومستقبل شعبنا على هذه الأرض".

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ودعت إلى المزيد من عمليات المقاومة النوعية التي تسحق رأس هذا الاستيطان وتحيل حياة الاحتلال إلى جحيم.

وأكدت أن شعبنا الفلسطيني في جميع الساحات والجبهات وكل أماكن وجوده في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل، وفي الخارج في كل مواقع اللجوء والشتات، سيستمر بالقيام بدوره وواجبه الوطني المُقدَّس في مقاومة هذا الاحتلال المجرم والعمل على استئصاله من أرضنا، وتقديم كل أشكال الدعم والإسناد المادي والمعنوي والإعلامي والسياسي لثورة الضفة المشتعلة كلٌ حسب ظروفه وأدواته ووفق إمكاناته المتاحة حتى هزيمة الاستيطان والاحتلال ودحره عن كامل ترابنا الوطني.

وثمَّنت الفصائل صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة وصبرهم على هذا الحصار الظالم، واستمرارهم في تقديم كل أشكال الدعم والإسناد لمقاومتهم الباسلة في مشهد وطني رائع يعكس متانة جبهتنا الداخلية وقوة الحاضنة الشعبية الأصيلة.

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وكذلك توجَّهت بالشكر إلى اللجنة الحكومية في غزة على حرصها واستجابتها لكل النداءات الغيورة التي أدَّت إلى اتخاذها عشرات القرارات الإدارية التي من شأنها التخفيف عن أبناء شعبنا ودعمهم وتعزيز صمودهم.

ولفتت الفصائل إلى دور أمتنا العربية والإسلامية في كل ميدان من ميادين مواجهة هذا الاحتلال خصوصاً أمام وصمة العار التي تلتصق بجبين كل نظام عربي يُطبع مع هذا العدو المجرم ويفتح أبواب عواصمنا أمام قياداته الملطخة أيديها بدماء شهداء شعبنا.

ووجَّهت التحية للانتفاضة الشعبية العفوية للشعب الليبي الشقيق وهو يلفظ التطبيع والمطبعين ويعكس حقيقة موقفه الوطني والعقائدي الأصيل تجاه فلسطين وشعبها وقضيتها الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين