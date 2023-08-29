تطورات قضية سامي قعدان والاستئناف

وائل الحلبي:

تواصل لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم جلساتها للنظر في قضية اللاعب سامي قعدان، بعد قبول طلب الطعن المقدم من جانب نادي شباب رفح على قرار اتحاد كرة القدم بإعادة قيده على كشوفات نادي خدمات رفح في حال موافقة اللاعب.

وشهدت الفترة الماضية عقد جلستين الأولى تم استدعاء فيها اللاعب والاستماع لإفادته، قبل أن يتم الاستماع لشهادة الشهود على تعهد اللاعب بالعودة لناديه خدمات رفح بعد الانتهاء من تجربة الاحتراف في مصر.

وكانت لجنة الاستئناف وافقت على دخول خدمات رفح في القضية للدفاع عن القرار الصادر لصالحه، فيما يتمسك شباب رفح بطلب الطعن على القرار وقيد قعدان على كشوفاته بناء على اتفاقه مع نادي كيما أسوان الذي قام ببيعه للأزرق الرفحي.

ومن المقرر أن تتواصل جلسات لجنة الاستئناف يوم السبت القادم حيث سيتم عرض بينات شباب رفح، على أن يتم عقد جلسة في موعد أخر لعرض بينات نادي خدمات رفح، قبل عقد الجلسة النهائية والتي سيتم الاعلان فيها عن قرار لجنة الاستئناف سواء بالمصادقة على قرار اتحاد الكرة أو اعادة النظر فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين