فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تطورات قضية سامي قعدان والاستئناف

نتائج الدورة الثانية الثانوية العامَّة - توجيهي فلسطين 2023 (إكمال)

كشف أسماء نتائج الدورة الثانية 2023 الثانوية العامة توجيهي

الغصين يكشف: شركتا تشغيل جاهزة للانطلاق بملف تصاريح العمَّال

"الهيئة المستقلة" تطالب بفتح تحقيق جنائي مع وزير في حكومة رام الله

الكشف عن آخر مستجدات صفقة انتقال نجم ليفربول صلاح للاتحاد السعودي

جرافات الاحتلال تهدم منزلًا شرق الخليل

"اجنسنيا".. جنة فلسطينية صغيرة آثارها تحكي تاريخها

الاعتداء على المصلين بالأقصى.. رسائل قمعية تسبق الأعياد اليهودية العدوانية

العدل تفنّد مبررات اعتراض بريطانيا على تقديم الرأي الاستشاري حول شرعية الاحتلال

تطورات قضية سامي قعدان والاستئناف

29 اغسطس 2023 . الساعة 15:22 بتوقيت القدس
...
تطورات قضية سامي قعدان والاستئناف
وائل الحلبي:

تواصل لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم جلساتها للنظر في قضية اللاعب سامي قعدان، بعد قبول طلب الطعن المقدم من جانب نادي شباب رفح على قرار اتحاد كرة القدم بإعادة قيده على كشوفات نادي خدمات رفح في حال موافقة اللاعب.

وشهدت الفترة الماضية عقد جلستين الأولى تم استدعاء فيها اللاعب والاستماع لإفادته، قبل أن يتم الاستماع لشهادة الشهود على تعهد اللاعب بالعودة لناديه خدمات رفح بعد الانتهاء من تجربة الاحتراف في مصر.

وكانت لجنة الاستئناف وافقت على دخول خدمات رفح في القضية للدفاع عن القرار الصادر لصالحه، فيما يتمسك شباب رفح بطلب الطعن على القرار وقيد قعدان على كشوفاته بناء على اتفاقه مع نادي كيما أسوان الذي قام ببيعه للأزرق الرفحي.

ومن المقرر أن تتواصل جلسات لجنة الاستئناف يوم السبت القادم حيث سيتم عرض بينات شباب رفح، على أن يتم عقد جلسة في موعد أخر لعرض بينات نادي خدمات رفح، قبل عقد الجلسة النهائية والتي سيتم الاعلان فيها عن قرار لجنة الاستئناف سواء بالمصادقة على قرار اتحاد الكرة أو اعادة النظر فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#خدمات رفح #اتحاد كرة القدم #سامي قعدان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة