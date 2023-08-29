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الغصين يكشف: شركتا تشغيل جاهزة للانطلاق بملف تصاريح العمَّال

29 اغسطس 2023 . الساعة 14:20 بتوقيت القدس
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وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين
غزة/ يحيى اليعقوبي:

كشف وكيل وزارة العمل المهندس إيهاب الغصين أن شركتي تشغيل خاصة من أصل 15 شركة متقدّمة للحصول على ترخيص لدى وزارتي الاقتصاد والعمل، أتمَّت إجراءات اعتمادها كاملة وأصبحت جاهزة للعمل وفق نظام التشغيل الجديد.

وقال الغصين في لقاء حواري نظَّمته صحيفة "فلسطين" اليوم الثلاثاء، سينشر تفاصيله كاملة لاحقًا: إن "أربع شركات من أصل 15 شركة أنهت إجراءات اعتمادها في وزارة الاقتصاد، منها شركتان أنهت إجراءاتها الكاملة في وزارة العمل وأصبحت جاهزة للعمل في جلب تصاريح عمل للعمَّال".

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وأكد أن موضوع الحصول على تصاريح المشغل عبر شركات التشغيل المرخصة اختياري للعمال المسجَّلين عبر برنامج التسجيل الموحد والبالغ عددهم 140 ألفًا بينهم 128 ألفًا على قائمة الانتظار.

وأوضح أن الوزارة ستقوم بتزويد الشركات المرخصة عدد من أسماء العمال حسب الترتيب المعلن (أخضر، أصفر، برتقالي، أحمر) لتقوم بالتواصل معها وتسويق نفسها وتخييره بين الحصول على تصريح مشغل أو البقاء على نظام "الاحتياجات الاقتصادية".

#عمال غزة #إيهاب الغصين #تصاريح العمال #وكيل وزارة العمل

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