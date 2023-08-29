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قال إن "البلد إلنا" ووظفت 250 في عهدي

"الهيئة المستقلة" تطالب بفتح تحقيق جنائي مع وزير في حكومة رام الله

29 اغسطس 2023 . الساعة 14:12 بتوقيت القدس
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وزير النقل والمواصلات في حكومة رام الله، عاصم سالم

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بضرورة فتح تحقيق جنائي بعد تصريحات وزير النقل والمواصلات في حكومة رام الله، عاصم سالم، عن تعيين 250 شخصاً في عهده من محافظة نابلس.

واعتبرت الهيئة في بيان صدر لها، أن ذلك ينطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديداً جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب، عدا عن انتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، كما يتضمن تمييزاً في التوظيف على أسس جهوية.

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وأضافت في بيانها: "يجب فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة، وعلى الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد إجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد الوزير".

وكان سالم قال في تصريح خلال لقاء بنابلس: "البلد إلنا، وإللي بدو يسمع يسمع وإللي ما بدوا يسمع، الله لا يجعله سِمع، وبعهدي توظفوا 250 موظف من نابلس، وخليهم يحسبوها عنصرية".

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزير #محافظ نابلس #الوزير النقل والمواصلات

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