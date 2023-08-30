30 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 30 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1936 اللجنة العربية العليا تقرر استمرار الإضراب العام الشامل في فلسطيني الذي بدأ في 19/4/1936.

اللجنة العربية العليا تقرر استمرار الإضراب العام الشامل في فلسطيني الذي بدأ في 19/4/1936. 1946 القوات البريطانية تنسحب من سوريا ولبنان.

القوات البريطانية تنسحب من سوريا ولبنان. 1964 الكيان العبري يدشن أول مقر للكنيست في مدينة القدس المحتلة.

الكيان العبري يدشن أول مقر للكنيست في مدينة القدس المحتلة. 1982 خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت.

خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت. 2001 نصبت وحدة القائد القسامي الشهيد عوض سلمي (المجموعة 26) كمينا لشاحنةٍ من نوع "فولفو" بيضاء اللون على طريق كفار داروم كيسوفيم جنوب قطاع غزة تقلّ مجموعة من المستوطنين ثم إطلاق النار عليها وقتل وإصابة من بداخلها.

نصبت وحدة القائد القسامي الشهيد عوض سلمي (المجموعة 26) كمينا لشاحنةٍ من نوع "فولفو" بيضاء اللون على طريق كفار داروم كيسوفيم جنوب قطاع غزة تقلّ مجموعة من المستوطنين ثم إطلاق النار عليها وقتل وإصابة من بداخلها. 2003 طائرات الأباتشي الإسرائيلية تغتال مجاهدين قساميين قرب مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة وهما فريد ميط (29 عامًا) وعبد الله عقل (34 عامًا).

طائرات الأباتشي الإسرائيلية تغتال مجاهدين قساميين قرب مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة وهما فريد ميط (29 عامًا) وعبد الله عقل (34 عامًا). 2014 محكمة مصرية تقضي بإعدام المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمون" محمد بديع و7 آخرين بينهم القيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، في القضية المعروفة إعلاميً بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

محكمة مصرية تقضي بإعدام المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمون" محمد بديع و7 آخرين بينهم القيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، في القضية المعروفة إعلاميً بـ"أحداث مسجد الاستقامة". 2016 تفجير منزل أسير في الخليل وهدم 3 أخرى بالقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين