جرافات الاحتلال تهدم منزلًا شرق الخليل

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلًا في منطقة البويرة شرق مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية داهمت آليات الاحتلال الإسرائيلي منطقة البويرة وجرَّفت أراضي زراعية وهدمت منزلًا مكونًا من طابقين، تعود ملكيته للمواطن بدر شكري سلطان التميمي وعائلته.

اقرأ أيضًا: بن غفير يتعهد بهدم منازل الفلسطينيين في الضفة والقدس

وكما احتجزت قوات الاحتلال عددًا من الصحفيين ومنعت آخرين من الوصول إلى مكان الهدم.

وأراضي البويرة والبقعة التي تعتبر "سلة الخليل الغذائية" تشهد حملة مسعورة من الاحتلال والمستوطنين، تتمثَّل في تجريف الأراضي الزراعية، وهدم البيوت وبرك المياه التي يعتمد عليها المزارعون في ري محاصيلهم، بهدف ترحيل المواطنين قسرًا عن أراضيهم لصالح الاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين