رابط نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية "الإكمال"

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم، يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2023، عن نتائج دورة الإكمال الثانية من امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" لعام 2023 في فلسطين.
يمكنك الوصول طلبة الثانوية العامة لعام 2023 إلى رابط فحص نتائج دورة الاكمال الثانية من عام 2023 بكل سهولة من خلال الضغط هــــــــــــــــــــــنا.
وأفادت الوزارة أن عدد المتقدمين لامتحانات دورة الاكمال لشهادة الثانوية العامة بلغ حوالي 19 ألفاً و400 طالب وطالبة في مختلف الفروع في الضفة وقطاع غزة.
وتهدف دورة الاكمال في امتحانات توجيهي إلى منح الطلبة الناجحين فرصة ثانية لتحسين معدلاتهم بعد الدورة الأولى، وأيضًا لإتاحة الفرصة للطلبة الذين لم يحققوا النجاح في الدورة الأولى للاستكمال في مواد لا تزيد عن أربع مباحث.
وعقب الإعلان عن نتائج دورة الاكمال، ستكون علامات الطلبة متاحة في مديريات التربية والتعليم، حيث سيتم توزيع الكشوف على المدارس.