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نتائج الدورة الثانية الثانوية العامة - توجيهي فلسطين 2023 (اكمال)

رابط نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية "الإكمال"

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العدّ التنازلي حول إعلان نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية

رابط نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية "الإكمال"

29 اغسطس 2023 . الساعة 12:04 بتوقيت القدس
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رابط نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية "الإكمال"
غزة/ محمد زقوت

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم، يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2023، عن نتائج دورة الإكمال الثانية من امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" لعام 2023 في فلسطين.

يمكنك الوصول طلبة الثانوية العامة لعام 2023 إلى رابط فحص نتائج دورة الاكمال الثانية من عام 2023 بكل سهولة من خلال الضغط هــــــــــــــــــــــنا.

وأفادت الوزارة أن عدد المتقدمين لامتحانات دورة الاكمال لشهادة الثانوية العامة بلغ حوالي 19 ألفاً و400 طالب وطالبة في مختلف الفروع في الضفة وقطاع غزة.

وتهدف دورة الاكمال في امتحانات توجيهي إلى منح الطلبة الناجحين فرصة ثانية لتحسين معدلاتهم بعد الدورة الأولى، وأيضًا لإتاحة الفرصة للطلبة الذين لم يحققوا النجاح في الدورة الأولى للاستكمال في مواد لا تزيد عن أربع مباحث.

وعقب الإعلان عن نتائج دورة الاكمال، ستكون علامات الطلبة متاحة في مديريات التربية والتعليم، حيث سيتم توزيع الكشوف على المدارس.

وستتاح نتائج دورة الاستكمال عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال الصفحة الخاصة بامتحانات التوجيهي، ويمكن الوصول إلى النتائج ببساطة من خلال الروابط التالي:

رابط موقع فلسطين أون لاين المباشر حول نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2023.. اضغط هـــــــــــنـــا

رابط الوزارة حول نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2023 - الضفة الغربية.. اضغط هـــــــــــنـــــا

رابط الوزارة حول نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2023 - قطاع غزة.. اضغط هـــــــــــنـــــــا

المصدر / فلسطين أون لاين
#التعليم #الدورة الثانية #توجيهي 2023

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