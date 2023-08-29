خلال لقائه بـ"غوتيريش".. "غالانت": احتمالات التصعيد على الحدود الشمالية "تتزايد"

اعتبر وزير الأمن في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في نيويورك الليلة الماضية، أن احتمالات التصعيد بين (إسرائيل) وحزب الله على الحدود الشمالية تتزايد.

وادَّعى غالانت أن هذه الاحتمالات تتزايد في أعقاب عمليات حزب الله التي تخرق سيادة (إسرائيل)".

كما وادَّعى أن "ثمة أهمية لتنديد علني من جانب الأمم المتحدة ضد عمليات من هذا النوع".

واعتبر غالانت أن "ثمة حاجة ملحة لتدخل فوري من جانب الأمم المتحدة لخفض التوتر من خلال تعزيز حرية الحركة لقوات يونيفيل في المنطقة، وتطبيق تفويضها عند الحدود الشمالية".

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واستعرض غالانت خلال اللقاء ما وصفه البيان بأنه "الضلوع الإيراني المتزايد عند حدود لبنان وسورية والضفة الغربية"،

وزعم غالانت أن "إيران تدفع حزب الله للعمل"، مطالبًا الأمم المتحدة بالعمل بشكل مستقل في جنوب لبنان، بحسب بيان صادر عن وزارة أمن الاحتلال اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان أن غالانت وغوتيريش بحثا ما أسموه "التهديدات التي تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط".

واستعرض "انتشار مواقع حزب الله على طول خط الحدود"، وهدَّد بأن "(إسرائيل) ستعمل ضد أي خرق للسيادة وتهديد على حياة مواطنين".

أسرى لدى حماس

وأضاف البيان أن غالانت عبَّر عن تقديره لأنشطة غوتيريش "الشخصية" من أجل حل قضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة، "وطلب مساعدته في حل هذه القضية".

وهدَّد غالانت حزب الله، قبل نحو ثلاثة أسابيع، خلال جولة في مزارع شبعا المحتلة، قائلا "إنني أحذّر حزب الله ونصر الله بألا يرتكب خطأ. لقد ارتكبتم خطأ في الماضي ودفعتم أثمانًا باهظة جدًّا. وإذا تطور تصعيد أو مواجهة، سنعيد لبنان إلى العصر الحجري".

وردَّ الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، على تهديد غالانت، قائلًا إنه "إذا ذهبتم (إسرائيل) إلى الحرب مع لبنان أنتم ستعودون إلى العصر الحجري"، مضيفًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم "في أسوأ حال نسبة لأي زمن مضى".

المصدر / فلسطين أون لاين