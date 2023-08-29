بالأسماء نتائج الدورة الثانية 2023 توجيهي.. الضفة وغزة

غزة/ محمد زقوت

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد إعلان عن نتائج الدورة الثانية 2023 في الضفة وقطاع غزة بالأسماء، حيث تشهد محركات قوقل في هذا الأوقات عمليات بحث عن النتائج بالأسماء.

وتعتبر نتائج الدورة الثانية 2023 لطلبة الإكمال والراغبين بتحسين معدلاتهم، ذو أهمية كبيرة في تحديد التخصص الجامعي الذي يرغبون بدارسته.

وبلغ عدد المتقدمين في الدورة الثانية من امتحانات التوجيهي الثانوية العامة لعام 2023، نحو 19 ألفًا و400 في محافظات فلسطين بالضفة وقطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، أمس الإثنين، موعد إعلان نتائج الدورة الثانية 2023 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

اقرأ المزيد: نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية في الضفة وقطاع غزة بالأسماء

اقرأ المزيد: رابط مباشر حول نتائج الدورة الثانية 2023 الثانوية العامة توجيهي فلسطين

ما هو موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية في الضفة وقطاع غزة؟

بالنسبة موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية في الضفة وقطاع غزة، أفاد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أ. صادق الخضور، أنَّ موعد إعلان موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية في الضفة وقطاع غزة، في تمام الساعة الثانية عشرة (12) ظهرًا، اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس/ أيلول 2023.

ويستعرض لكم موقع فلسطين أون لاين عدة روابط حول نتائج الدورة الثانية 2023 الثانوية العامة توجيهي بالأسماء وأرقام الجلوس، بعد اتباع الخطوات التالية في عملية الاستعلام عنها:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم في فلسطين، بالأسفل. إدخال رقم الجلوس. الضغط على إظهار النتيجة.

وتتيح روابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية في الضفة وقطاع غزة "الاكمال" بالأسماء وأرقام الجلوس فرصة لمعرفة نتائج الدورة الثانية لهذا العام.

وتعطي هذا الروابط أيضا الفرصة للطلبة الراغبين في تحسين معدلاتهم وحرص موقع "فلسطين أون لاين" توفير رابط مباشر بالأسماء وأرقام الجلوس، يمكن لطلبة الدورة الثانية 2023 معرفة نتائجهم وكشف درجاتهم من خلال الوصول إلى الرابط التالي:

رابط موقع فلسطين أون لاين المباشر حول نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2023.. اضغط هـــــــــــنـــا

كما توفر وزارة التربية والتعليم رابط لطلبة الضفة الغربية معرفة نتائج الدورة الثانية 2023 توجيهي، من خلال الرابط التالي:

رابط الوزارة حول نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2023 - الضفة الغربية.. اضغط هـــــــــــنـــــا

كما أن هناك رابط آخر للوزارة خاص بطلبة قطاع غزة الذين شاركوا في الدورة الثانية لعام 2023. من خلال الرابط التالي:

رابط الوزارة حول نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2023 - قطاع غزة.. اضغط هـــــــــــنـــــــا

في الختام، من خلال هذه الخطوات المبسطة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور بسهولة الوصول إلى نتائج الدورة الثانية لعام 2023 في امتحانات التوجيهي، واستقبال فرحة النجاح بكل يسر وسلاسة.

المصدر / فلسطين أون لاين