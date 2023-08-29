غزة/ محمد زقوت

مع اقتراب موعد إعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية في الضفة وقطاع غزة، يترقب طلبة مرحلة الثانوية العامة وذويهم هذه النتائج بفارغ الصبر.

وتشكل هذه النتائج أهمية كبيرة لدى طلاب وطالبات الثانوية العامة توجيهي وتعتبر ختام جهود سنوات من التعليم المدرسي، وانطلاق نحو مرحلة تعليمية جامعية جديدة.

وأفادت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، أنَّ عدد الممتحنين في الدورة الثانية من طلبة الثانوية العامة لعام 2023، بلغ نحو 19 ألفًا و400 في محافظات الوطن بالضفة وقطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أ. صادق الخضور، أمس الإثنين الموافق 28/8/2023، موعد إعلان نتائج الدورة الثانية 2023 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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ما هو موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية في الضفة وقطاع غزة؟

بالنسبة موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية في الضفة وقطاع غزة، أفاد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أ. صادق الخضور، أنَّ موعد إعلان موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية في الضفة وقطاع غزة، في تمام الساعة الثانية عشرة (12) ظهرًا، اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس/ أيلول 2023.

وللاطلاع عن روابط نتائج الدورة الثانية 2023 الثانوية العامة في فلسطين والمعروفة بدورة الاكمال، يلزم اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم في فلسطين، بالأسفل. إدخال رقم الجلوس. الضغط على كلمة بحث "إظهار النتيجة".

وتتيح روابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية في الضفة وقطاع غزة "الاكمال" فرصة للطلبة لمعرفة نتائجهم وكشف درجاتهم في المواد التي أُجروا فيها امتحانات هذا الدورة.

وتعطي هذا الروابط أيضا الفرصة للطلاب والطالبات الراغبين في تحسين معدلاتهم معرفة نتائجهم وكشف درجاتهم، حيث تشمل الدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة فئتين متمثلة بطلبة المكملين والراغبين بتحسين معدلاتهم.

روابط نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية في الضفة وقطاع غزة، كالتالي:

وحرص موقع "فلسطين أون لاين" توفير رابط مباشر بالأسماء وأرقام الجلوس، يمكن لطلبة الدورة الثانية 2023 معرفة نتائجهم وكشف درجاتهم من خلال الوصول إلى الرابط التالي:

رابط موقع فلسطين أون لاين المباشر حول نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2023.. اضغط هـــــــــــنــــــــــــــــا

كما توفر وزارة التربية والتعليم رابط لطلبة الضفة الغربية معرفة نتائج الدورة الثانية 2023 توجيهي، من خلال الرابط التالي:

رابط الوزارة حول نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2023 - الضفة الغربية.. اضغط هـــــــــــنــــــــــــــــا

كما أن هناك رابط آخر للوزارة خاص بطلبة قطاع غزة الذين شاركوا في الدورة الثانية لعام 2023. من خلال الرابط التالي:

رابط الوزارة حول نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2023 - قطاع غزة.. اضغط هـــــــــــنــــــــــــــــا

في الختام، من خلال هذه الخطوات المبسطة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور بسهولة الوصول إلى نتائج الدورة الثانية لعام 2023 في امتحانات التوجيهي، واستقبال فرحة النجاح بكل يسر وسلاسة.

المصدر / فلسطين أون لاين