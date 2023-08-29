وظيفة شاغرة في شركة الحلول التقنية العالمية

إعلان توظيف صادر عن شركة الحلول التقنية العالمية / قطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها الي " مدير/ة تسويق رقمي " للعمل لديها في الشركة ليكون مسؤولاً عن إدارة الأنشطة التسويقية الرقمية
المسؤوليات
- الإشراف العام على كافة الأنشطة التسويقية والترويجية ( تخطيط، تنفيذ، تقييم) .
- قادراً على مهام التخطيط الاستراتيجي للتسويق الرقمي .
- إدارة فريق بناء المحتوى الرقمي .
- بناء علاقة مع فريق التطوير .
- إدارة منصات التواصل الإجتماعي .
- تطوير سياسات واجراءات التعامل مع العملاء .
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال التقدم للوظيفة عبر موقع الشركة وذلك من خلال الضغط ( هنا )
- الراتب: بناء على الخبرة
- ينتهى التسجيل بتاريخ 7/9/2023