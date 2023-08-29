وظيفة شاغرة في شركة الحلول التقنية العالمية

إعلان توظيف صادر عن شركة الحلول التقنية العالمية / قطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها الي " مدير/ة تسويق رقمي " للعمل لديها في الشركة ليكون مسؤولاً عن إدارة الأنشطة التسويقية الرقمية

المسؤوليات

- الإشراف العام على كافة الأنشطة التسويقية والترويجية ( تخطيط، تنفيذ، تقييم) .

- قادراً على مهام التخطيط الاستراتيجي للتسويق الرقمي .

- إدارة فريق بناء المحتوى الرقمي .

- بناء علاقة مع فريق التطوير .

- إدارة منصات التواصل الإجتماعي .

- تطوير سياسات واجراءات التعامل مع العملاء .

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال التقدم للوظيفة عبر موقع الشركة وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- الراتب: بناء على الخبرة

- ينتهى التسجيل بتاريخ 7/9/2023