مصانع تويوتا اليابانية تكشف سبب توقفها المفاجئ عن الإنتاج اليوم الثلاثاء

قالت شركة تويوتا، اليوم الثلاثاء، إنها توقفت عن العمل، بعد تعرّضها لخلل تقني أجبرها على تعليق عمليات الإنتاج في كل مصانعها الـ14 في اليابان.

ولم تقدّم أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم مزيدًا من التفاصيل حول هذا العطل الذي بدأ صباح الثلاثاء، لكنها أوضحت أنه ليس ناجمًا على ما يبدو عن هجوم إلكتروني.

وذكرت الشركة، أن الخلل تسبَّب في منع نظامها من معالجة طلبيات قطع الغيار، ما أدَّى إلى تعليق العمل في عشرات المصانع أو 25 خط إنتاج.

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وقرَّرت الشركة في وقت لاحق وقف نشاطات مناوبة بعد الظهر في المصنعين الآخرين اللذين كانا قيد التشغيل وتعليق العمليات في كل مصانع تويوتا المحلية، أو 28 خط إنتاج.

وبحسب لوكالة فرانس برس، قالت الشركة في بيان "لا نعتقد أن المشكلة ناجمة عن هجوم إلكتروني" مضيفة، "سنواصل التحقيق في سبب (الخلل التقني) واستعادة النظام في أقرب وقت ممكن".

وأوضحت أن الحادث أثّر في مصانع تويوتا في اليابان فقط، ولم يتّضح على الفور متى ستُستأنف عمليات الإنتاج.

وعلى إثر ذلك، انخفض سعر سهم تويوتا لفترة وجيزة في الجلسة الصباحية قبل أن تتعافى مجددًا.

وتويتا واحدة من كبرى الشركات في اليابان، ولنشاطاتها الإنتاجية تأثير كبير في اقتصاد البلاد والعالم.

المصدر / وكالات