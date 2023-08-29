وظيفة شاغرة في جمعية الإغاثة الزراعية الفلسطينية

إعلان توظيف صادر عن جمعية الإغاثة الزراعية الفلسطينية (PARC) بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي مسؤول الاتصال والتقارير Communication and Reporting Officer .

ملخص الغرض الوظيفي:

- تبحث PARC حاليًا عن فرد متحمس وموهوب للانضمام إلى فريقنا كمسؤول اتصالات وإعداد التقارير.

- سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز جهود الاتصال التنظيمي لـ PARC وضمان تقديم تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب.

- سيتعاون مسؤول الاتصالات وإعداد التقارير مع فرق مختلفة بين الإدارات المختلفة لتبسيط قنوات الاتصال وتقديم الدعم في تخطيط المشاريع وتنفيذها ومراقبتها ومتابعتها.

- تشمل الواجبات تتبع التقدم المحرز في المشروع؛ المساعدة في إعداد الميزانية؛ مراقبة تنفيذ خطة العمل، والمساعدة في إعداد التقارير على مستوى المشاريع، وتنسيق وجدولة اجتماعات وأحداث التعلم. في حالة حدوث حالة طوارئ إنسانية كبرى، يُتوقع من موظف الاتصالات وإعداد التقارير أن يعمل خارج نطاق الدور العادي وأن يكون قادرًا على تغيير ساعات العمل وفقًا لذلك.

الواجبات والمسؤوليات:

- تسهيل التواصل الفعال والتعاون بين الفرق والإدارات الداخلية.

- العمل كنقطة اتصال للاستفسارات والطلبات والتحديثات المتعلقة بجهود التنسيق تحت إشراف مدير العمليات

- تتبع التقدم المحرز في الأنشطة باستخدام أدوات وتقنيات إدارة المشروع الموجودة.

- يساعد في جمع وتجميع وتحليل البيانات مع الإدارات المختلفة.

- تنسيق الاجتماعات وورش العمل والمناقشات المنتظمة حسب طلب الإدارات ذات الصلة.

- الحفاظ على تحديث مدير العمليات فيما يتعلق بالجداول الزمنية للمشروع ومعالمه.

- إعداد وتوزيع تقارير وتحديثات وعروض تقديمية دقيقة وفي الوقت المناسب لمختلف المشاريع و/أو الإدارات.

- إعداد تقارير وعروض تقديمية منتظمة حول مقاييس الاتصال والمشاركة، مع تسليط الضوء على مجالات التحسين والنجاح.

- التعاون مع الفرق الداخلية لجمع المعلومات وقصص النجاح لأغراض الاتصال وإعداد التقارير والمراقبة.

- تقديم الدعم في تطوير تقارير المراقبة والتقييم.

المهارات والمؤهلات والخبرة المطلوبة:

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو أي مجال آخر ذي صلة.

- ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة المهنية ذات الصلة في المجالات ذات الصلة.

- خبرة في إدارة المشاريع والمراقبة والتقييم وتنظيف البيانات وتحليلها وإعداد التقارير.

- معرفة جيدة بالسياسات والأطر المؤسسية ذات الصلة بحماية البيئة وحماية الطبيعة و/أو تغير المناخ.

- مهارات تواصل كتابية ولفظية استثنائية، مع القدرة على نقل المعلومات المعقدة بوضوح ودقة.

- مهارات تواصل ممتازة وكتابة التقارير والتحليل.

- تتطلب هذه الوظيفة مهارات استثنائية في التعامل مع الآخرين، والاهتمام بالتفاصيل، ونهج استباقي.

- الخبرة في تحليل البيانات وإعداد التقارير، ومعرفة استخدام الأدوات والمنصات للقيام بذلك.

- القدرة على العمل بشكل تعاوني ومستقل، وإدارة المهام والمواعيد النهائية المتعددة.

- الإبداع والعقلية الإستراتيجية، مع الشغف لقيادة المشاركة وتحقيق النتائج.

- إتقان برامج الكمبيوتر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر MS Office Word وMS Office PowerPoint وما إلى ذلك.

- مطلوب مهارات الاتصال والعرض الكتابية والشفوية ممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.

طريقة التسجيل:

- سيتم النظر فقط في المتقدمين الذين يتمتعون بالصفات والخبرة والمهارات المطلوبة؛ ويمكن التقديم عن طريق تقديم المستندات التالية:

1- سيرة ذاتية مفصلة تسلط الضوء على المؤهلات والخبرة ذات الصلة (باللغة الإنجليزية).

2- رسالة تغطية توضح الاهتمامات والمهارات ومدى ملاءمتها للوظيفة (باللغة الإنجليزية).

3- معلومات الاتصال لاثنين من المراجع المهنية بالسيرة الذاتية.

4- لتقديم طلب ورفع المستندات أعلاه من خلال الضغط ( هنا )

6- ينتهي التسجيل بتاريخ 5/9/2023

7- لن يتم النظر في الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ أو التي لا تستوفي المؤهلات المذكورة أعلاه.

8- سيتم الاتصال فقط بالمرشحين المختارين لإجراء المقابلة.