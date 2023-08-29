رابط نتائج الدورة الثانية 2023 الثانوية العامة توجيهي فلسطين

غزة/ محمد زقوت

تقترب لحظة الإعلان عن نتائج الدورة الثانية لعام 2023 لامتحانات الثانوية العامة توجيهي في فلسطين، حيث يترقب الطلاب وذويهم هذه النتائج بفارغ الصبر.

هذه النتائج تمثل ختام جهود طويلة تخوضها هذه الأجيال الصاعدة، مؤكدين على النجاح والتميز كمفتاح للانطلاق نحو مسارات التعليم الجامعي المستقبلية.

وأفادت وزارة التربية والتعليم، أنّ عدد المتقدّمين من طلبة الثانوية العامة "توجيهي" لامتحانات الدورة الثانية لعام 2023، بلغ نحو 19 ألفًا و400 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، أمس الإثنين الموافق 28/8/2023، موعد إعلان نتائج الدورة الثانية 2023 "الإكمال" في فلسطين.

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ما هو موعد إعلان نتائج الدورة الثانية 2023 الثانوية العامة في الضفة وغزة؟

بالنسبة لموعد إعلان نتائج الدورة الثانية لعام 2023 توجيهي في فلسطين، أفاد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، أنَّ موعد إعلان نتائج الدورة الثانية 2023 لامتحانات الثانوية العامة 2023 توجيهي، في تمام الساعة الثانية عشرة (12) ظهرًا، اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس/ أيلول 2023

وللاستعلام عن رابط نتيجة الدورة الثانية 2023 الثانوية العامة – فلسطين "الاكمال"، يجب اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم في فلسطين، بالأسفل.

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على كلمة بحث.

ويوفر رابط الاستعلام عن نتائج الدورة الثانية 2023 "الاكمال" فرصة للطلاب والطالبات لمعرفة نسب نجاحهم والكشف عن درجاتهم في المواد التي أُجروا فيها الامتحانات المستكملة.

وكذلك يعطي هذا الرابط الفرصة للطلبة الراغبين في تحسين معدلاتهم، وحرصًا على تسهيل عملية الوصول إلى نتائج الدورة الثانية لعام 2023، وفر موقع "فلسطين أون لاين" لكم رابط مباشر يمكن للطلاب حصول على نتائج الدورة الثانية الحالية، من خلال الوصول إلى الرابط التالي:

رابط موقع فلسطين أون لاين المباشر حول نتائج الدورة الثانية 2023 توجيهي.. اضغط هـــــــــــنــــــــــــــــا

كما تقدم وزارة التربية والتعليم روابط لطلبة الضفة الغربية الراغبين في الوصول إلى نتائج الدورة الثانية 2023 توجيهي، ويمكن الوصول إلى رابط الوزارة من خلال الرابط التالي:

رابط الوزارة حول نتائج الدورة الثانية 2023 توجيهي - الضفة الغربية.. اضغط هـــــــــــنــــــــــــــــا

كما أن هناك رابط آخر للوزارة الخاص بالطلاب في قطاع غزة الذين شاركوا في الدورة الثانية لعام 2023. ويمكن الوصول إلى رابط الوزارة لقطاع غزة من خلال الرابط التالي:

رابط الوزارة حول نتائج الدورة الثانية 2023 توجيهي - قطاع غزة.. اضغط هـــــــــــنــــــــــــــــا

في الختام، من خلال هذه الخطوات المبسطة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى نتائج الدورة الثانية لعام 2023 في امتحانات التوجيهي بسهولة، واستقبال فرحة النجاح بكل يسر وسلاسة.

المصدر / فلسطين أون لاين