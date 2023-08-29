جرائم متصاعدة: قتيل في اللد يرفع عدد الضحايا منذ بداية العام لـ 150

قتل الشاب عمار أبو زايد، في الثلاثينيات من عمره، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد مساء أمس الإثنين.

ونقل الضحية بشكل ذاتي إلى مستشفى "أساف هروفيه"، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وكذلك أصيب شاب (25 عاما) بجراح وصفت بأنها متوسطة من جراء إطلاق النار على مطعم في بلدة الفريديس.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لتلقي العلاج.

وسبق هاتين الجريمتين بوقت قصير إصابة عضو بلدية الناصرة ومرشح الرئاسة، مصعب دخان، وشقيقه وابن عمهما في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة.

وتظاهر مساء الإثنين الآلاف من سخنين والمنطقة أمام مركز شرطة الاحتلال "مسغاف" تنديدا بتقاعس الشرطة واستفحال الجريمة في المجتمع العربي في أعقاب مقتل الشاب علي خير الله أبو صالح إثر تعرضه لإطلاق نار صباح الأحد.

150 قتيلا

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 150 قتيلا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة مع السنوات السابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين