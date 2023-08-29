قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات وإصابات واعتقالات في بعض المناطق.

وبحسب مصادر محلية اعتقلت قوات الاحتلال خلال حملتها 29 مواطنا من الضفة، فيما تركزت الاقتحامات في محافظات، الخليل، ورام الله، وبيت لحم، ونابلس، وقلقيلية، وطولكرم، وجنين، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها.

وبحسب المصادر ذاتها، طالت الاعتقالات، المحرر بسام حماد، والطالب في جامعة بيرزيت، والمحرر عبد الغني فارس، من بلدة سلواد، وعبيدة البرغوثي من بيت ريما، والطالب في جامعة بيرزيت المحرر أحمد تركمان، والمحرر الجريح مصطفى غوانمة- مخيم الجلزون قضاء رام الله.

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ومن محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال حسن أبو هنية، ويحيى أبو هنية من عزون، وعبد الباسط أبو العز من زيتا قرب طولكرم، بينما من محافظة نابلس اعتقلت القوات كل من: جلال أكرم أبو زيتون، ومحمد الطنبور، ويزن الطنبور، ومحمد علي البدرساوي، والمحرر مصطفى أحمد شبيب.

اقتحام منزل أسير ضرير

واعتقلت قوات الاحتلال عيسى محمود الشيخ وعدي أحمد الشيخ من بلدة مراح رباح قضاء بيت لحم، وثمين تركي حمدان، ومراد صالح عيسى، ووحيد غصاب جبارة من بلدة سالم.

وفي محافظة الخليل تركزت الاعتقالات في بلدة دير سامت وطالت كل من: عاطف أحمد عواودة، ووجيه عاطف عواودة، وعلاء عاطف عواودة، ومروان محمد عواودة، وعلي فريد عواودة، وقسام أحمد العواودة، وإبراهيم محمد اعقيلان عواودة، ومصعب إبراهيم اعقيلان عواودة.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير الضرير الشيخ عزالدين عمارنة وفتشته وروعت الأطفال، وسلمت نجله المحرر منذ عدة أيام أحمد عمارنة بلاغا لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم غرب جنين.

وفي محافظة قلقيلية، أصيب جندي إسرائيلي بجراح خلال مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام الاحتلال لبلدة عزون.

إصابة جندي

وأكد شهود عيان، أن جنديا إسرائيليا أصيب بعد استهداف مجموعة جنود بقنبلة محلية الصنع خلال مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة، استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، فيما رد عليها الشبان ورشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة والحارقة.

وأفادت مصادر محلية بإلقاء مقاومين قنابل يدوية الصنع "أكواع متفجرة"، نحو برج لجيش الاحتلال عند مدخل بيت أمر شمالي الخليل. كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة في منطقة صافا في البلدة.

مواجهات العوجا

واندلعت منتصف ليلة الثلاثاء مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العوجا، شمال مدينة أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العوجا واندلعت مواجهات على إثرها بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت بشكل كثيف اتجاههم قرب ملعب العوجا وسط البلدة، حيث بلغ عن إصابات جراء الاختناق بالغاز المدمع.

المصدر / فلسطين أون لاين