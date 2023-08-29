روسيا تحرك طائرتين مقاتلتين لمنع مُسيَّرتين أميركيتين من انتهاك حدودها فوق البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الروسية إن سلاح الجو حرك أمس الاثنين طائرتين مقاتلتين لمنع طائرتين مسيرتين أميركيتين من انتهاك الحدود الروسية فوق البحر الأسود.

ولم تحدد الوزارة في أي موقع تحركت الطائرتان الروسيتان لاعتراض المسيرتين الأميركيتين.

وورد في بيان للوزارة على تليغرام أن الطائرتين المسيرتين رُصدتا بالقرب من شبه جزيرة القرم -التي ضمتها موسكو عام 2014- وكانتا تتجهان إلى الحدود الروسية في مهمة استخباراتية.

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وقال بيان الوزارة "نتيجة تحركات القوات المسؤولة عن التصدي للطائرات، غيّرت المسيرتان الأميركيتان (وهما من طرازي "ريبر" و"غلوبال هوك") اتجاههما وغادرتا المنطقة التي كانتا تجريان فيها الاستخبارات".

وتزايدت الحوادث بين طائرات روسية من جهة، وأخرى أميركية أو تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة أخرى في الأشهر الماضية فوق البحر الأسود وبحر البلطيق على خلفية حرب أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت أمس الأول الأحد إن مقاتلة روسية من طراز "سو-30" منعت طائرة استطلاع أميركية من نوع "ريبر" من انتهاك المجال الجوي الروسي فوق مياه البحر الأسود، كما سُجّل حادث مماثل مطلع أغسطس/آب الحالي.

وتعد شبه جزيرة القرم محورية لإمداد القوات الروسية التي تقاتل في جنوب أوكرانيا، كما تضم مقر أسطول البحر الأسود الروسي، وتعرضت المواقع الروسية فيها لهجمات متكررة بمسيّرات أوكرانية جوية وبحرية منذ بدء النزاع، خاصة في الأشهر الماضية.

المصدر / وكالات