غزة .. فريق يفشل بتسجيل 5 ركلات من علامة الجزاء الموسم الحالي

غزة / مؤمن الكحلوت:

رغم تطلع فريق بيت لاهيا للمنافسة بقوة على المسابقات، وخاصة في منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في غزة والصعود للدرجة الممتازة، إلا أن لاعبيه فشلوا في التسجيل من علامة الجزاء الموسم الحالي، في ظاهرة تعتبر غريبة.

وتستغل كل الأندية احتساب ركلات جزاء لصالحها لسهولة تسجيل الأهداف منها، إلا فريق بيت لاهيا رفض تلك الهدايا.

وفشل اللاعبون بتسجيل 3 ركلات ترجيح أمام خدمات البريج، تسببت بخروج الفريق من بطولة كأس غزة، وكذلك لم يتمكن الفريق من التسجيل في مناسبتين، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء أمام أهلي النصيرات وأهدرها الفريق في الجولة الأولى، واهدر ركلة ثانية أمام خدمات خانيونس في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى، وفي كلتا المباراتين خرج الفريق فائزا بهدف نظيف.

ويحتل فريق بيت لاهيا المركز الثاني في المسابقة برصيد 7 نقاط، ويتطلع للمنافسة بقوة للصعود لدوري الدرجة الممتازة الموسم الحالي.