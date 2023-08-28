العائق الذي يمنع انتقال راموس لنادي الاتحاد السعودي

أكدت قنوات "الكاس" القطرية أن السبب الرئيسي وراء عدم إتمام صفقة انتقال المدافع الإسباني، سيرخيو راموس، إلى نادي الاتحاد السعودي حتى الآن، يعود للخلاف بين الطرفين حول مدة التعاقد.



ووفقًا لما ورد، فإن راموس أبدى موافقته على كافة الشروط الشخصية من أجل الانضمام إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر، بعد رحيله رسميًا عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف، لكنه طلب عقدًا يمتد لثلاث سنوات، فيما يرغب النادي السعودي أن تكون مدة التعاقد لموسمين فقط.



وشهدت الفترة الماضية تواتر تقارير صحفية تُفيد بأن الاتحاد عرض على اللاعب الإسباني 50 مليون يورو سنويًا، ومن المُرجح أن يوافق راموس على خوض تجربة جديدة في بطولة الدوري السعودي "دوري روشن"، وذلك بعد سنوات من اللعب في كرة القدم الأوروبية.



وكان راموس، صاحب الـ37 عامًا، قد انضم قبل عامين إلى باريس سان جيرمان قادمًا من ريال مدريد، وخاض اللاعب 58 مباراة بالقميص الباريسي عبر كل المسابقات، وسجل 6 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



يُذكر أن الاتحاد أبرم العديد من الصفقات العالمية خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ إذ تعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه لاعب الوسط نغولو كانتي، بالإضافة إلى متوسط الميدان البرازيلي فابينيو، والجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا".a