الكشف عن مدة غياب فينسيوس جونيور عن ريال مدريد

سيخسر ريال مدريد جهود لاعب الجناح الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور قرابة ستة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ، وفق ما كشفت تقارير إسبانية الاثنين.

أكد النادي الملكي الاثنين في بيان إصابة لاعبه في "العضلة الخلفية للفخذ الايمن" ولكنه لم يحدد فترة غيابه المتوقعة.

خرج اللاعب باكرًا من المباراة التي فاز بها ريال مدريد على مضيفه سلتا فيغو 1-0 في الدوري الجمعة، وقد لا يكون جاهزًا مع انطلاق دوري أبطال أوروبا في 19 أيلول/المقبل، فيما من المتوقع أن يغيب عن مباراتين مهمتين في الليغا قبلها ضد ريال سوسييداد والغريم أتلتيكو مدريد.

قال الايطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الجمعة بعد المباراة إن فينيسيوس "أراد أن يكمل، لذا لا أعتقد أنها كانت خطيرة، حاول (البقاء) ومن ثم شعر بألم قليلا. سنرى في الساعات المقبلة ما المشكلة... لا تبدو أنها خطيرة جدًا".

لكن تقارير إسبانية أفادت أن اللاعب سيغيب بين أربعة وستة أسابيع وبالتالي ستحرمه من الالتحاق بمنتخب بلاده لخوض تصفيات مونديال 2026 ضد بوليفيا في التاسع من الشهر المقبل والبيرو بعدها بأربعة أيام.

المصدر / فلسطين اونلاين