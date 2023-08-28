مستوطنون يطلقون حملة للمطالبة باستعادة الأسرى الإسرائيليين لدى "القسام"

نظمت عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام في قطاع غزة، اليوم الاثنين، حملة إعلامية واسعة للتذكير بقضيتهم ولمطالبة حكومة نتنياهو باستعادتهم.

وأظهرت الصور التي نشرتها الحملة، تعليق المستوطنين يافطات تطالب الحكومة الإسرائيلية باستعادة الجنود الأسرى من قطاع غزة.

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وقالت عائلة الجندي الأسير "هدار غولدين"، إن المشاركين في الحملة قاموا بإلصاق العديد من البوسترات في عشرات المناطق داخل الكيان وعلى مداخل المدن والمفارق الرئيسية، للمطالبة باستعادتهم.

وفي وقت سابق ساومت حكومة الاحتلال المقاومة في غزة، الجنود مقابل لقاح كورونا وتسهيلات لغزة ومشاريع، إلا أن المقاومة بغزة رفضت الفكرة تمامًا.

وتصر المقاومة الفلسطينية بإخراجهم مقابل صفقةً مشرفة تفرج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين مقابل الجنود الإسرائيليين لديها، على غرار ما حدث في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011.

يشار إلى أن "كتائب القسام" عرضت في نيسان/أبريل 2016، صورًا لأربعة جنود إسرائيليين، هم (أرون شاؤول، وهدار غولدين، وأبراهام منغيستو، وهشام السيد)، وقالت إنهم أسرى لديها، رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.

المصدر / فلسطين أون لاين