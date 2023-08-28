مانشيني يكشف عن هدفه مع المنتخب السعودي

حدد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني "الفوز بكأس آسيا" هدفاً له مع المنتخب السعودي، نافياً مجدداً أن يكون استلامه مهمة تدريب "الأخضر" سبباً لتركه منتخب بلاده لأن المفاوضات مع الاتحاد السعودي بدأت بعد الاستقالة، وذلك خلال حفل توقيعه عقد الأربعة أعوام.

وقال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل خلال تقديم المدرب الإيطالي البالغ 58 عاماً "تأخرنا في حسم ملف المدير الفني للمنتخب السعودي، والجميع يعلم حساسية هذا الملف وأهميته، ولذلك كان يستحق الوقت الكافي من أجل حسمه بأفضل طريقة".

وتابع "فخورون بالتعاقد مع المدرب الايطالي صاحب الكفاءة الكبيرة والذي يمتلك شغف كبير في مجاله"، كاشفاً "المفاوضات معه كانت سلسة ولم تستغرق وقتاً طويلاً".

واعتبر أن "السعودية أصبحت جاذبة للأسماء العالمية الكبرى ومحظوظون بدعم القيادة السعودية".

وفي وجه الانتقادات الموجهة له في بلاده بعد قراره المفاجئ منتصف هذا الشهر بترك المنتخب الإيطالي الذي توج معه بكأس أوروبا صيف 2021، رَدَّ مانشيني في مؤتمره الصحافي بعد توقيعه العقد بحضور رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل.

وقال مانشيني "من الجيد أن الأندية السعودية لديها أقله ثلاثة لاعبين في كل فريق (من الجنسية السعودية)، في حين أن هذا الأمر غير متوفر في إيطاليا".

وأفادت تقارير أن راتب مانشيني سيصل سنوياً حتى 30 مليون يورو، لكن نجم سمبدوريا ولاتسيو السابق رفض قبل أيام ثم الإثنين مقولة أن المال السعودي كان سبب تركه المنتخب الإيطالي، متحدثاً عن مشاكل مع رئيس الاتحاد المحلي للعبة غابرييلي غرافينا مرتبطة بتشكيله طاقمه التدريبي.

قرّر مانشيني الاستقالة في 13 آب/أغسطس الحالي من المنصب الذي استلمه في أيار/مايو 2018، في وقت هام جداً للمنتخب الإيطالي الذي يخوض مباراتين في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد مقدونيا الشمالية التي تسبّبت بحرمانه خوض مونديال 2022، في 10 أيلول/سبتمبر وضد أوكرانيا بعدها بيومين.

المصدر / فلسطين اونلاين