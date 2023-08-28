حمادة يدعو للحشد والرباط في الأقصى للتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية

دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، أبناء شعبنا للحشد والرباط في المسجد الأقصى، والتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية.

وقال حمادة إن دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى جزء لا يتجزأ من مخططات الاحتلال التهويدية بحق مقدساتنا.

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وأوضح أن "الخطة الخمسية" مخطط إسرائيلي خطير يهدف لتهجير المقدسيين وإحلال اليهود مكانهم.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض السيادة على مدينة القدس، لكنه يفشل بفضل ثبات المرابطين.

واستنكر صمت المجتمع الدولي أمام جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني وانتهاكه للقوانين الدولية.

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وأكد على ضرورة إشعال نقاط التماس مع الاحتلال واستمرار جذوة المقاومة مشتعلة، لصد هجمة الاحتلال ومستوطنيه.

كما دعا الفصائل الفلسطينية إلى تشكيل خطة وطنية شاملة دفاعاً عن المسجد الأقصى، أمام الهجمة المسعورة، لافتا إلى أن المقاومة ترقب سلوك الاحتلال ومستوطنيه في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وأقرت حكومة الاحتلال مؤخرا ما يسمى "الخطة الخمسية" بحجة تطوير شرقي القدس، حيث تهدف لتهويد المدينة المحتلة وتعميق سيطرتها المطلقة عليها.

وتحشد جماعات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات كبيرة وواسعة للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر سبتمبر القادم خلال الأعياد "التلمودية"، في إطار حربها الدينية على المسجد ومساعي تهويده.

المصدر / فلسطين أون لاين