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نصر الله: أي اغتيال على الأرض اللبنانية سيواجه برد فعل قوي

28 اغسطس 2023 . الساعة 21:22 بتوقيت القدس
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حسن نصر الله

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، مساء اليوم الاثنين، أن أي اغتيال إسرائيلي على الأرض اللبنانية سيواجه برد فعل قوي لن نسكت عنه ولن نسمح أن تفتح ساحة لبنان من جديد للاغتيالات.

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وأضاف نصر الله خلال كلمة له في ذكرى "التحرير الثاني"، أن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية هي إرادة فلسطينية بحتة.

وأشار إلى أن، تهديدات الاحتلال لقادة المقاومة الفلسطينية واللبنانية تنم عن ضعف إسرائيلي، مؤكدًا أنه لن ينجح في ذلك.

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وتابع: "لا التهديد ولا تنفيذ التهديد سيوقف المقاومة وحركاتها بل سيزيدها عنادًا وإصرارًا وقوة".

المصدر / فلسطين أون لاين
#لبنان #اغتيال #حسن نصر الله #صالح العاروري

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