مصدر بخارجية ليبيا: الدبيبة قرر إقالة الوزيرة نجلاء المنقوش

قرر رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، الإثنين، إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على خلفية لقائها بوزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي في روما، بحسب مصدر بالخارجية الليبية.

وقال المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الدبيبة قرر إقالة المنقوش خلال زيارة قام بها إلى السفارة الفلسطينية في العاصمة طرابلس.

وأضاف أن الدبيبة أكد دعم ليبيا للقضية الفلسطينية وأن ما قامت به المنقوش "لا يمثل موقف الحكومة والشعب".

والأحد، أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي أن الوزير إيلي كوهين التقى بنظيرته الليبية المنقوش، في لقاء هو "الأول من نوعه" بين مسؤولين من الجانبين اللذين لا تربطهما أي علاقات دبلوماسية.

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وعقب ذلك، أصدر الدبيبة، قرارا يقضي بإيقاف وزيرة الخارجية عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

بدورها، قالت وزارة ‏‎الخارجية الليبية في بيان، إن "ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر في عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري ان يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في (إسرائيل) أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.

المصدر / الأناضول