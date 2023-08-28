الجزائري بن طالب ينتقل لنادي ليل الفرنسي

أعلن نادي ليل الفرنسي رسميًا اليوم الإثنين، تعاقده مع الدولي الجزائري نبيل بن طالب لمدة 3 مواسم، أي إلى غاية يونيو/ حزيران 2026، قادمًا من نادي أنجيه الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي الموسم الماضي 2023-24.



وكتب النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي: "الجميع كان ينتظر عودته.. أصبح نبيل بن طالب لاعبًا في فريق ليل رسميًا"، وأضاف: "وقع لاعب الوسط الجزائري الدولي (28 عامًا) مع نادي ليل قادمًا من نادي أنجيه لمدة 3 سنوات، أي حتى عام 2026".



وكشف النادي الفرنسي بالأرقام عن مسيرة الدولي الجزائري الحافلة مع مختلف الأندية التي حمل ألوانها على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن مشواره الدولي ومشاركاته مع منتخب الجزائر.



ويعرف بن طالب، المولود في ليل والذي دافع سابقًا عن ألوان توتنهام ونيوكاسل الإنجليزيين وشالكه الألماني، الفريق الفرنسي جيدًا؛ لأنه قضى فترة كبيرة من تكوينه الكروي معه (2004-2009).



وجاء التوقيع مع النجم الجزائري، بعد أن منحت اللجنة الطبية للرابطة الفرنسية لكرة القدم، الضوء الأخضر لنادي ليل، بعد التحفظات التي أثيرت، في وقت سابق، حول حالته الصحية لمعاناته من مخلفات الإصابة بفيروس كورونا، عقب ظهور بعض الأعراض على جهازه التنفسي والرئة، والمعروفة بالأعراض المزمنة المصاحبة للإصابة بالفيروس القاتل في وقت سابق.



وكان بن طالب قد قرر الرحيل عن نادي أنجيه الفرنسي، بعد فشل الأخير في ضمان البقاء في الدوري الفرنسي "الليغ 1" الموسم الماضي 2022-23؛ حيث فضّل تغيير الأجواء وعدم المواصلة مع النادي في دوري الدرجة الثانية.



الجدير بالذكر أنّ بن طالب في الموسم الماضي رفقة أنجيه، شارك في 33 مباراة بين الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، وأسهم في 8 أهداف (سجّل 4، صنع 4)، ونال 5 بطاقات صفراء، وواحدة حمراء، بإجمالي دقائق لعب بلغ 2.793 دقيقة.





المصدر / فلسطين اونلاين