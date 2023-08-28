تواصل فعاليات مشروع "سفراء القدس" السادس في الكويت

تواصل رابطة "شباب لأجل القدس" في الكويت (فريق تطوعي) عقد فعاليات مشروعها "سفراء القدس" بنسخته السادسة تحت شعار "كن سفيراً للقدس".

وقال رئيس المكتب التنفيذي للرابطة يوسف الكندري، اليوم الإثنين، إن "فعاليات المشروع بدأت اليوم في مرحلتها العملية بتنفيذ المبادرات من قبل 45 مشاركاً".

وأضاف، أن الهدف من هذه المبادرات "إدخال المشاركين إلى ميدان العمل وتطبيق الأفكار التي تدعم رفع مستوى الوعي والتفاعل لمجتمعنا الكويتي تجاه قضية فلسطين".

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وأشار إلى أن "هناك أفكارا واعدة قدمت لخدمة القضية الفلسطينية ستمر في فترة مراجعة، ثم تنفيذ جزئي مما يعطي لجنة التحكيم انطباعا تقيس من خلاله إمكانية تطبيق هذه المبادرات على أرض الواقع".

وبحسب الكندري، "سيقام حفل لتكريم المبادرين بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر المقبل على مسرح مكتبة الكويت الوطنية".

ويحتوي البرنامج، على العديد من الدورات التدريبية الفكرية والثقافية والإعلامية والقيادية، التي بدأت منذ 14 من الشهر الجاري، وحتى 16 من الشهر المقبل.

ويهدف البرنامج، بحسب القائمين عليه إلى "تأهيل ما بين 50 إلى 100 شاب وشابة، والاستفادة من جهودهم في العمل لأجل القدس والمسجد الأقصى، حسب تخصصاتهم أو مواهبهم أو مجالات عملهم، وذلك بمشاركة نخبة من المدربين والمتخصصين الكويتيين والفلسطينيين".

يذكر أن الرابطة، أطلقت مشروع "سفراء القدس" بنسخته السادسة، في 12من الشهر الحالي، تحت شعار "كن سفيراً للقدس"، بالتعاون مع عدة جهات رسمية وتطوعية.

ومنذ تأسيسها عام 2009، تسعى الرابطة للعمل من أجل فلسطين وتوعية المجتمع الكويتي بالقضية المركزية بالتنسيق مع الجهات الرسمية والشعبية في البلاد.

المصدر / قدس برس